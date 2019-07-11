صحيفة: ثوابت المملكة والإمارات في اليمن لن تتغير

قالت صحيفة الاتحاد في افتتاحيتها بعنوان " ثوابت اليمن" ان المكاسب التي تحققها الشرعية اليمنية، بدعم من "قوات التحالف" العربي، في مواجهة ميليشيات الحوثي الإرهابية الوكيل الإيراني، تؤكد أن النصر بات قريباً.. وفي وقت صار فيه أهم أمنيات الميليشيات الإرهابية الحفاظ على ما بحوزتها من بقايا مواقع غير استراتيجية، أو البقاء في أمان داخل أوكارها، تسطر قوات "التحالف" بطولات لا حصر لها لتحرير الأرض، وآخرها قبل ساعات بالسيطرة على مرتفعات "القراميد" الاستراتيجية شمال مديرية "قعطبة" بمحافظة الضالع، ودحر الميليشيات منها بعد مواجهات عنيفة استمرت عدة ساعات، وأسفرت عن مقتل عدد كبير من الإرهابيين، خلال مواجهات استخدمت فيها أسلحة ثقيلة ومتوسطة.

و اضافت الصحيفة ان الإمارات والسعودية حققتا العديد من الإنجازات العسكرية في ميدان المعركة، وقدمتا عشرات الشهداء دفاعاً عن الشعب اليمني الشقيق، وتؤكدان أن الدور التاريخي والشجاع في اليمن مستمر، وأنهما ركيزة أساسية وفاعلة في التحالف الداعم للشرعية، ومثلما لعبتا دوراً رئيساً في تحرير عدن وأبين وحضرموت، يتواصل دورهما حالياً في قطع الإمدادات عن الحوثي، وإنجاز عمليات عسكرية نوعية لمحاصرة ميليشياته في أوكارهم.

و اختتمت صحيفة الاتحاد افتتاحيتها مؤكدة ان ثوابت الإمارات والمملكة في اليمن لن تتغير، ويتصدرها القضاء على إرهاب الحوثي، وتثبيت أركان الشرعية.