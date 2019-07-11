شكرا لقرائتكم إمام أوغلو: تأمين ظروف معيشة إنسانية للسوريين من أولوياتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال رئيس بلدية اسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، إن تأمين ظروف معيشة إنسانية للسوريين من أولوياته.

وأدلى إمام أوغلو بتصريحاته، خلال مقابلة إذاعية مع راديو "Best FM"، الأربعاء، موضحاً أن "تركيا لم تقم بإدارة قضية اللاجئين، بل قامت بإطلاقهم في الولايات دون أي ضابط".

وأضاف إمام أوغلو: "ما نشاهده مؤسف جداً، في اسطنبول.. مهاجرون وضعهم صعب حقاً، هناك زواج للقاصرات ومتسولون في الشوارع سوف نتعاون مع المؤسسات المعنية لتأمين ظروف معيشة إنسانية للسوريين".

وأوضح إمام أوغلو أنه لا يرى منح السوريين العاملين مساعدات أمراً صحياً، مؤكداً أن "المشكلة الأكبر هي أن السوريين يعملون بشكل غير رسمي وأن 600 ألف سوري مقيم في اسطنبول غير مسجل بشكل رسمي".

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وأثناء انتخابات بلدية اسطنبول الكبرى، قال إمام أوغلو إنه لن يقوم بأي خطوة غير إنسانية تجاه السوريين.

ويقيم في اسطنبول بشكل رسمي ما يقارب النصف مليون سوري، فيما بعض التقارير غير الرسمية تتحدث عن أن هناك نصف مليون آخرين غير مسجلين.

وتأتي التصريحات بعد سباق انتخابي بين مرشح حزب "الشعب الجمهوري" المعارض الذي فاز بالانتخابات، أكرم إمام أوغلو، ومرشح حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، بن علي يلدرم.

واستخدم المرشحان لغة تصعد من الخطوات التي قد يتخذانها حيال اللاجئين السوريين، تصل حد ترحيل المخالفين وعدم السماح بأي تجاوزات قانونية.