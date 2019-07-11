موسى: الاتصالات حول عقد جلسة وزارية قائمة وهناك ايجابيات

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​ميشال موسى​ أن "​الاتصالات​ بشأن عقد جلسة ل​مجلس الوزراء​ وحلحلة الأمور بعد حادثة ​قبرشمون​ قائمة وهناك ايجابيات في موضوع ​الحكومة​ ومن المهم فصل الامور عن بعضها وأن تتابع الحكومة عملها خاصة أننا على أبواب دراسة ​الموازنة​ بشكل نهائي في ​مجلس النواب​ ويجب ان يكون هناك حكومة متضامنة تدافع عن موازنتها في الجلسات العامة".

وفي حديث إذاعي، لفت موسى إلى "اننا نأمل ان يكون هناك جلسة لمجلس الوزراء قبل الجلسات العامة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ لاقرار الموازنة الاسبوع المقبل".

أما عن العقوبات الاميركية ​الجديدة​ على "​حزب الله​"، أشار موسى إلى "اننا لا نعلم خلفية العقوبات وأمر مؤسف ان تطال هذه العقوبات الاميركية نوابا في مجلس النواب منتخبين من الشعب اللبناني كما وأن بري عبّر عن الموقف بالشكل السليم والصحيح".