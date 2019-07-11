آلان عون: هل نحن قادرون على الجلوس على طاولة الحكومة بهذا الجو؟

أوضح عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​آلان عون​ في حديث صحفي انه "لوزير الدوبلة لشؤون النازحين صالح الغريب الحقّ في أن يشرح لكلّ الجهات وجهة نظره، ولا نرى مشكلة في زيارته لأي فريق من الأفرقاء السياسيين".

وعمّا اذا كانت هذه المسألة تستدعي إقفال أبواب "​السراي الحكومي​"، خصوصاً في ظل الوضع الإقتصادي المتردي؟ أكد عون ان "الكرة في ملعب رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، لكنّ السؤال الحقيقي هو: "هل نحن قادرون على الجلوس على طاولة ​مجلس الوزراء​ في هذا الجو المتفجّر بين مكونات الحكومة؟"

وعن موقف ​التيار الوطني الحر​ تحديداً، من المشاركة أو عدمها، أكد عون انه "نحن لم نقل إننا لن نُشارك في جلسات مجلس الوزراء، فليقدّر الحريري الوقت المناسب، ونحن جاهزون".