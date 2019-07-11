وفاة طفل غرقا في أحد أقنية الري على مجرى النهر الكبير

توفي الطفل علي مصطفى المل اثر غرقه في أحد أقنية الري على مجرى ​النهر الكبير​ في خراج بلدة العبودية في عكار، وذلك أثناء قيام أهله برحلة إستجمام، حيث إنتشله والده ونقله الى إحدى ​المستشفيات​ المنطقة القريبة، وتبين أنه فارق ​الحياة​.

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