السيد: اقامة التخشيبات في عين المريسة إعتداء على الملك العام

لفت النائب ​اللواء​ ​جميل السيد​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "​بلدية بيروت​ تلزم بالتراضي إقامة 19 تخشيبة (كيوسك) على الطريق البحري بين ​عين المريسة​ و​الرملة البيضاء​. بين كل تخشيبتين 250 مترا" معتبرا ان "هذا إعتداء على الملك العام، تشويه المنظر البحري، تضييق على المتنزهين والسير، عجقة وأوساخ. والملتزم؟ شخص من آل الزعتري ومقربون من دولته". وسأل "قلتلي دولة؟".

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