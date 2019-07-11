سليم عون: لنقف خلف الرئيس عون الذي هو ضمانتنا جميعا

رأى عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​سليم عون​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "السجال الإعلامي بين ​القوات​ والكتائب، كما بين أحدهما والتيار والمردة، لا يصب في أية مصلحة وطنية أو مسيحية. الواقع أن ما يجمعنا أكبر بكثير مما يفرقنا، فلا ندع التنافس بيننا والذي هو حق، يضيع علينا فرصا قد لا تعوض، ولنقف خلف فخامة الرئيس ميشال عون الذي هو ضمانتنا جميعا، مسلمين ومسيحيين".

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