اشار رئيس رابطه العمال السوريين في لبنان مصطفي منصور الى انه بتوجيه من مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم وجهود دؤوبة من مراكز الأمن العام اللبناني في مختلف المحافظات اللبنانية انطلقت صباح اليوم الخميس قافلة تضم المئات من النازحين السوريين الذين قرروا العودة الى الوطن . وقد انطلقت القافلة من عدة مناطق لبنانية في الجنوب والشمال والبقاع وببروت .
واوضح في تصريح له، ان كوادر رابطة العمال العرب السوريين وبتوجه ومتابعة من سعاده السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي يقومون بالتواصل مع كل مواطن سوري يرغب بالعودة الى وطنه من اجل مساعدته في تسوية وضعه، وتوفير كل الضمانات المطلوبة لهذا الغرض.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس رابطه العمال السوريين: نعمل لتوفير كل الضمانات المطلوبة لاعادة النازحين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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