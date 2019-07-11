رئيس رابطه العمال السوريين: نعمل لتوفير كل الضمانات المطلوبة لاعادة النازحين

اشار رئيس رابطه ​العمال السوريين​ في لبنان مصطفي منصور الى انه بتوجيه من مدير عام ​الامن العام​ ​اللواء عباس ابراهيم​ وجهود دؤوبة من مراكز ​الأمن العام اللبناني​ في مختلف المحافظات اللبنانية انطلقت صباح اليوم الخميس قافلة تضم المئات من ​النازحين السوريين​ الذين قرروا العودة الى الوطن . وقد انطلقت القافلة من عدة مناطق لبنانية في الجنوب والشمال والبقاع وببروت .

واوضح في تصريح له، ان كوادر رابطة العمال العرب السوريين وبتوجه ومتابعة من سعاده ​السفير السوري​ في لبنان ​علي عبد الكريم علي​ يقومون بالتواصل مع كل مواطن سوري يرغب بالعودة الى وطنه من اجل مساعدته في تسوية وضعه، وتوفير كل الضمانات المطلوبة لهذا الغرض.