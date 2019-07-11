الجمهورية:مؤشرات متزايدة الى احتمال احتواء الأزمة الناتجة عن حادثة الجبل

أكدت مصادر مطلعة في حديث لـ"الجمهورية" انّ هناك مؤشرات متزايدة الى احتمال احتواء الأزمة الناتجة من الخلاف بين مكونات ​الحكومة​ على إحالة حادثة الجبل الى ​المجلس العدلي​ والتفاصيل المتعلقة بتسليم المطلوبين.

ولفتت إلى ان "أحد المواكبين لجهود المعالجة يقول: ربما نكون قد اصبحنا قريبين من التوافق على الحل او المخرج المناسب، ومن غير المستبعد ان يراجع بعض المعترضين على الإحالة الى المجلس العدلي موقفهم وان يسلكوا اتجاهاً اكثر مرونة، ولعلنا نحتاج الى يوم او يومين حتى تتضح الصورة بشكل أفضل".