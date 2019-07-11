جولة لفنيانوس وشقير وكيدانيان وبطيش في المطار

يقوم وزراء الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس والاتصالات محمد شقير والسياحة اواديس كيدانيان والاقتصاد منصور بطيش بجولة تفقدية الى ​مطار بيروت الدولي​ للاطلاع على اعمال التوسعة في المطار. يرافق الوزراء في جولتهم المدير العام للطيران المدني في المطار محمد شهاب الدين، رئيس المطار فادي الحسن، نائب رئيس المطار يوسف طنوس، مدير المطارات ابراهيم ابو عليوى، رئيس جهاز امن المطار العميد جورج ضومط ورئيس مصلحة الامن العام العميد وليد عون ورئيس التفتيشات في قوى الأمن الداخلي في المطار الرائد علي حاموش، والمدير العام لهيئة اوجيرو عماد كريدية الذي سيعلن عن انجاز مشروع public WiFi خلال شهرين للوافدين والمغادرين عبر مطار بيروت.

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