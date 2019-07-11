رئيس جامعة عبد المالك السعدي لـ”اليوم 24″: شيدنا مدرجين لتخفيف الاكتظاظ وقريبا كلية متعددة التخصصات في القصر الكبير

أفاد رئيس جامعة عبد المالك السعدي محمد الرامي، أن الموسم الجامعي القادم سيعرف عددا من الإجراءات العملية للحد من الاكتظاظ الذي تشهده كلية العلوم القانونية والاقتصادية بطنجة وتطوان.

وكشف الرامي في تصريح لموقع “اليوم24” أن الجامعة قامت ببناء مدرجين بكلية العلوم القانونية بطنجة، للتخفيف من الاكتظاظ، وسيتم افتتاحهما في وجه الطلبة والأساتذة ابتداء من الموسم الجامعي القادم.

وأضاف الرامي أن أشغال بناء كلية متعددة التخصصات في القصر الكبير ستنطلق قريبا، وهو ما سيخفف على طلبة المدينة والمناطق المجاورة لها، عبء التنقل إلى مدن أخرى لمتابعة دراساتهم الجامعية.

وأبرز الرامي في التصريح نفسه، أن جامعة عبد المالك السعدي ستقوم بإنشاء مراكز للرقمنة لتمكين الطلبة من متابعة المحاضرات عبر حواسيبهم، دون إلزامية الحضور إلى المدرجات، وستهم هذه الإمكانية بالخصوص الطلبة الذين لم يستوفوا بعض الوحدات سواء الذين يتابعون دراستهم في سلك الإجازة أو الماستر.