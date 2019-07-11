بهيليكوبتر وكلاب مدربة..الدرك يبحث عن المتهم الرئيسي بإطلاق الرصاص على عائلة في أزيلال

استنفرت مصالح الدرك الملكي، أول أمس الثلاثاء، في أزيلال، كل قواتها، مستعينة بطائرة هيليكوبتر، وكلاب مدربة، وعناصر أمنية إضافية لتوقيف أحد أفراد عصابة مسلحة، وهو المتهم الرئيسي بإطلق النار على سيارة عائلية، كانت متجهة من بني ملال إلى أزيلال، ما خلف قتيلاً واحدا.

وتعود تفاصيل القضية، حسب مصادر مطلعة، إلى ليلة الخميس الماضي، حينما، هاجم أفراد عصابة ملثمة إحدى السيارات العائلية، وعمدوا إلى مهاجمة فردين من العائلة، كانا قد نزلا من السيارة لقضاء حاجتهما في منطقة اغبالو.

وأضافت المصادر ذاتها أن الضحايا فوجئوا بخمسة أشخاص ملثمين يحاصرونهم، ويعرضونهم لإطلاق النار، ما أدى إلى إصابة خمسيني على مستوى ركبته بطلق ناري، و”حجرة” أصابته في الرأس، تسببت في وفاته، وإصابة باقي ركاب السيارة بجروح متفاوتة الخطورة.

الدرك الملكي، التابع للمركز الترابي لأزيلال، كان قد تمكن، في وقت سابق، من اعتقال عدة أشخاص يشتبه في تورطهم، بينهم سيدة، فيما بقي المتهم الرئيسي في حالة فرار.