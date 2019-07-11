موسم اللسعات.. لدغة أفعى تُرسل فلاحا إلى قسم الانعاش

تعرض فلاح، في السبعينات من عمره، أول الثلاثاء، في جماعة تاكزيرت إقليم بني ملال، للدغة أفعى سامة، نقل على إثرها في وضعية حرجة إلى المستشفى الجهوي في بني ملال.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن الضحية كان يجني ثمار الخروب، ولم ينتبه إلى الأفعى، التي كانت تختبئ بين أغصان الشجرة، إذ لدغته على مستوى يده، وتسببت له في اخضرار كامل في أطرافه.

وأضاف المصدر ذاته أنه جرى نقل الضحية على وجه السرعة، إلى قسم المستعجلات في المستشفى الجهوي في بني ملال، ولخطورة حالته تم وضعه إلى حدود اللحظة في قسم الإنعاش.

ويأتي هذا الحادث ليضاف إلى سلسلة من لدغات الأفاعي السامة، ولسعات العقارب، التي لاتزال تواصل حصد المزيد من الضحايا، يوما بعد يوم، خصوصا أن المصابين يصطدمون بغياب الأمصال في المستشفيات الجهوية، ما ترك تذمرا وحسرة في نفوس المواطنين.