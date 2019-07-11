اللد: اعتقال شاب بشبهة قتل عبد الوهاب البدوي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة شابا (23 عاما) مساء أمس، الأربعاء، بشبهة التورط في اقتراف جريمة قتل الشاب عبد الوهاب إدريس البدوي بمدينة اللد، أمس.
ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في ريشون لتسيون في طلب الشرطة لتمديد اعتقال المشتبه به على ذمة التحقيق، اليوم.
يذكر أن عبد الوهاب إدريس البدوي (26 عاما) قُتل في جريمة طعن بمدينة اللد، صباح أمس الأربعاء الموافق 10.07.2019، حيث أقر الطاقم الطبي وفاته على الفور، فيما فتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة.
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