قطر: تقدم في تشييد ثاني أكبر ملاعب مونديال 2022

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت قطر أمس، الأربعاء، عن تقدم كبير في تشييد "ستاد البيت"، ثاني أكبر ملاعب مونديال 2022.

وقالت اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية، في بيان لها، إنه تم الانتهاء من تركيب السقف القابل للطيّ.

ستاد البيت (الأناضول)

واللجنة؛ هي المؤسسة المسؤولة عن تنفيذ مشاريع البنية التحتية اللازمة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي تقام في قطر عام 2022.

وأشارت اللجنة إلى "تسارع وتيرة إنجاز الواجهة الخارجية وسقف الملعب".

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وتبلغ الطاقة الاستعابية للملعب 60 ألف متفرج، ومن المقرر أن يستضيف مباريات "المحفل الكروي الكبير" حتى الدور نصف النهائي.

وتكتمل الملاعب الخمسة المتبقية في 2020؛ قبل عامين كاملين من صافرة البداية، التي تنطلق في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022.

وفازت قطر، في 2010، بحق استضافة المونديال، كأول دولة في الشرق الأوسط. ويقام المونديال على مدار 28 يوما.

ستاد البيت (الأناضول)