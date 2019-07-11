صدرت بأمر هتلر: "فولكسفاجن" تنهي رحلة سيارات "الخنفساء"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أنتجت شركة "فولكسفاجن" آخر سيارة "بيتل" أمس، الأربعاء، لتنهي رحلة هذا الطراز، الذي امتد منذ الحقبة النازية وتمكن من البقاء خلال ثقافة الهيبي المضادة، لكنه فشل في تجاوز تحول أذواق الزبائن إلى سيارات الدفع الرباعي.

وعلى وقع موسيقى من التراث الشعبي المكسيكي، جرى الاحتفال بإنتاج الوحدات النهائية من السيارة في مصنع فولكسفاجن بولاية بويبلا في وسط المكسيك، بعد أكثر من ثمانين عاما على طرح هذا الطراز في ألمانيا.

وقال الرئيس التنفيذي لفرع فولكسفاجن في المكسيك، شتيفن رايتشه، إن مصنع الشركة في بويبلا، الذي ينتج بالفعل سيارات الدفع الرباعي تيجوان، سيبدأ أواخر العام المقبل تصنيع سيارات "طارق" بدلا من السيارة بيتل.

وهذه السيارات الأكبر حجما أكثر انتشارا في الولايات المتحدة، وهي سوق التصدير الرئيسي لمصنع فولكسفاجن في المكسيك.

Advertisements

وقال رايتشه إن آخر سيارة بيتل ستباع على موقع "أمازون" دوت كوم في تحرك يرمز إلى تبني الشركة للمستقبل وآلياته.

وأضاف "اليوم هو اليوم الأخير. كم كان الأمر مفعما بالمشاعر". والتصميم الحالي هو الإصدار الثالث للسيارة البيتل بعد إلغاء تصميمين سابقين ومعاودة إنتاج تصميمات سابقة.

وأنتجت السيارة بيتل أو ”الخنفساء“ لأول مرة عام 1938 كسيارة رخيصة بأمر من أدولف هتلر لتشجيع الألمان على حيازة السيارات.