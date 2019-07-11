مستوطنون يحرقون مئات الأشجار بنابلس واعتقال 12 فلسطينيا بالضفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أحرق مستوطنون بساعات متأخرة من يوم الأربعاء، مئات من أشجار الزيتون في بلدة بورين جنوبي مدينة نابلس، فيما شنت قوات الاحتلال حملة دهم وتفتيش بمناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها اعتقال 12 فلسطينيا.

وقال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام، إن جنوده اعتقلوا 12 شابا جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

في محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشّاب إسماعيل سامي الجعفري عقب اقتحام منزله في مخيم الدهيشة للاجئين.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، أصيب خلالها عدد من الشبان بالرّصاص الحي، وآخرين بحالات الاختناق، وجرى نقل عدة إصابات إلى مستشفيات مدينة بيت لحم، لتلقي العلاجات الطبية.

وفي بلدة تقوع، اعتقلت قوّات الاحتلال خليل عماد العمور عقب اقتحام منزله وتفتيشه.

أما في محافظة الخليل، نفذت قوات الاحتلال عمليات تفتيش في منزل الأسير بهاد علي حسن العدم الحروب، في بلدة دير سامتـ وهو محكوم بالسجن المؤبد، ومعتقل منذ ما يقرب من عشرة أعوام.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم وتمركزت في ضاحية شويكة وفتشت منزلا وعبثت بمحتوياته.

وقال شهود عيان إن جنود الاحتلال اقتحموا منزل القيادي في حركة حماس إياد ناصر في شويكة وفتشوه، كما انتشروا في الضاحية لساعات.

في محافظة نابلس، أحرق مستوطنون المئات من أشجار الزيتون في بلدة بورين جنوبي مدينة نابلس.

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وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة، غسان دغلس، إن مستوطني مستوطنة "يتسهار" المقامة على أراضي قرى جنوبي نابلس، أضرموا النار بمئات أشجار الزيتون في المنطقة الجنوبية ببورين.

ومنعت قوات الاحتلال طواقم الدفاع المدني من الوصول لإخماد النيران، فيما عملت طائرات إطفاء إسرائيلية لمنع امتداد النيران إلى داخل المستوطنة.

ولفت دغلس إلى أن جرافات تابعة للمستوطنين اقتلعت في وقت سابق عددا من أشجار الزيتون الرومية وسرقتها، قبل أن يضرموا النيران ببقية الأشجار.

بدوره، قدر رئيس مجلس قروي بورين، يحيى قادوس، عدد الأشجار التي احترقت بنحو 1600 شجرة زيتون.

كما احترقت عشرات الأشجار، مساء الأربعاء، بمناطق حرجية بين بلدة قباطية ومدينة جنين.

وأفاد جهاز الدفاع المدني، بأنه تمكن من السيطرة على النيران التي أتت على عشرات أشجار الزيتون وأشجار أخرى وأعشاب جافة، بمناطق حرجية بين قباطية ومدينة جنين.

وأوضح أن طواقمه بثلاثة مراكز بمحافظة جنين عملت على مدار ساعتين لإخماد الحريق ومنع امتداده إلى الأراضي الزراعية والأشجار المجاورة.