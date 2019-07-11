أصدر القضاء السعودي حكما بالسجن مدة 3 أيام على مواطنة أدينت ببعث رسائل شتمت فيها طليقها الذي وصفته بـ"التيس والشيطان الرجيم".
وأوضحت الصحيفة أن الدائرة التعزيرية المختصة بالمحكمة الجزائية "درست وقائع الدعوى التي أقامها الزوج ضد مطلقته، إذ اتهمها بملاحقته عبر تطبيق واتساب وسناب تشات والرسائل النصية بعبارات سب وشتم وألفاظ عنصرية رغم انتهاء العلاقة الزوجية بينهما قبل 5 سنوات".
وقررت المحكمة إحالة المتهمة وطليقها إلى لجنة الصلح، لكن جهود الصلح بين الطرفين باءت بالفشل.
وطبقاً لصك الحكم النهائي أرسلت المواطنة إلى طليقها "عشرات الرسائل وصفته بالشيطان الرجيم، والغبي، والتيس إضافة إلى ألفاظ عنصرية عايرته من خلالها بأصله".
وأجابت المواطنة المتهمة على المحكمة بقولها، حسب الصحيفة، إن الألفاظ التي وجهتها إلى طليقها كانت "ردا على عبارات سب وشتم وجهها لها فضلا عن قذفه لها بألفاظ خارجة وسوء خلقه مع أسرتها".
وأقرت المتهمة بصدور الرسائل الواردة من الدعوى من رقم جوالها والمثبتة في جوال طليقها.
كانت هذه تفاصيل خبر سعودية تصف طليقها بـ'الشيطان الرجيم' والقضاء يعاقبها بالسجن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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