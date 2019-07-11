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وتحاول "فيسبوك" جذب منشئي المحتوى بعيدا عن منافسيها مثل يوتيوب وPatreon، بتوفير خيارات تدر عليهم الأموال مثل اشتراكات المعجبين، وهي ميزة أتاحتها الشركة في وقت سابق من هذا العام، تمكن المستخدمين من الحصول على محتوى حصري لقاء دفع رسوم شهرية تقدر بـ 4.99 دولار شهريا.
وتهدف الميزات المعلن عنها اليوم إلى إضافة المزيد من الطرق للمبدعين لكسب المال من المنصة وتخصيص تجربة المتابعين عند زيارة صفحاتهم على "فيسبوك".
وتقدم مجموعة الميزات الجديدة من "فيسبوك" أدوات تسهل إدارة الصفحات والملفات الشخصية، من ذلك تحديث Creator Studio، التي تتيح للمبدعين والناشرين إدارة المشاركات والأفكار والرسائل في جميع صفحات "فيسبوك" الخاصة بالمستخدم (فيسبوك، إنستغرام، IGTV) من مكان واحد.
وهذه الأدوات الجديدة ستسمح بمعرفة التفاعل حتى أنه يمكن لمنشئي المحتوى مشاركة المعلومات عن متابعيهم مع الوكالات الإعلانية لتحسين استهدافهم في الإعلانات التي تناسبهم.
وانطلاقا من هذا سيتمكن منشئو المحتوى أيضا من اختيار مكان وضع الإعلانات على مقاطع الفيديو وتحديد ما إذا سيتم عرضها قبل بدء الفيديو في حال كان المقطع قصيرا.
ولمحبي المجموعات فإن "فيسبوك" ستتيح لمدراء المجموعات تقاضي رسوم مالية شهرية من المشتركين فيها، هذه المجموعات الخاصة تتيح تواصلا شخصيا أكثر ما بين المستخدمين ومدراء المجموعات.
وإذا كنت مبدعا يدير صفحة على "فيسبوك" وتلقيت دعوة من خدمة Fan Subscriptions، فتأكد من قراءة شروط الخدمة جيدا قبل الانضمام، حيث ينص العقد على أن "فيسبوك" يمكن أن يحصل على ما يصل إلى 30% من الاشتراكات عند إطلاق الميزة رسميا، ويطلب ترخيصا مدى الحياة لاستخدام أعمال المبدعين حتى بعد توقفهم عن استخدام اشتراكات المعجبين (Fan Subscriptions).
كانت هذه تفاصيل خبر للمبدعين... 'فيسبوك' يغريكم لكسب المزيد من المال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.