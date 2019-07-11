للمبدعين... 'فيسبوك' يغريكم لكسب المزيد من المال

وكشفت الشركة أنها ستقدم طرقا إضافية لكسب المال عبر موقعها، بدءا من منحهم القدرة على اختيار وضع الاعلانات ضمن الفيديو إلى بيع العناصر الافتراضية كالنجوم التي يمكن شراؤها أثناء البث المباشر لصانع المحتوى.وتحاول "فيسبوك" جذب منشئي المحتوى بعيدا عن منافسيها مثل يوتيوب وPatreon، بتوفير خيارات تدر عليهم الأموال مثل اشتراكات المعجبين، وهي ميزة أتاحتها الشركة في وقت سابق من هذا العام، تمكن المستخدمين من الحصول على محتوى حصري لقاء دفع رسوم شهرية تقدر بـ 4.99 دولار شهريا.

وتهدف الميزات المعلن عنها اليوم إلى إضافة المزيد من الطرق للمبدعين لكسب المال من المنصة وتخصيص تجربة المتابعين عند زيارة صفحاتهم على "فيسبوك".



وتقدم مجموعة الميزات الجديدة من "فيسبوك" أدوات تسهل إدارة الصفحات والملفات الشخصية، من ذلك تحديث Creator Studio، التي تتيح للمبدعين والناشرين إدارة المشاركات والأفكار والرسائل في جميع صفحات "فيسبوك" الخاصة بالمستخدم (فيسبوك، إنستغرام، IGTV) من مكان واحد.

وهذه الأدوات الجديدة ستسمح بمعرفة التفاعل حتى أنه يمكن لمنشئي المحتوى مشاركة المعلومات عن متابعيهم مع الوكالات الإعلانية لتحسين استهدافهم في الإعلانات التي تناسبهم.

وانطلاقا من هذا سيتمكن منشئو المحتوى أيضا من اختيار مكان وضع الإعلانات على مقاطع الفيديو وتحديد ما إذا سيتم عرضها قبل بدء الفيديو في حال كان المقطع قصيرا.

ولمحبي المجموعات فإن "فيسبوك" ستتيح لمدراء المجموعات تقاضي رسوم مالية شهرية من المشتركين فيها، هذه المجموعات الخاصة تتيح تواصلا شخصيا أكثر ما بين المستخدمين ومدراء المجموعات.