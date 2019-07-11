نتائج مميزة للميناء في بطولة باريس الدولية لكرة القدم

واستطاع فريق شباب السفانة، الوصول إلى الدور نصف النهائي في بطولة باريس الدولية بعد الفوز في ثلاث مباريات على التوالي بنتائج (3-2 و4-1 و2-1).

وتعد هذه المشاركة، هي الرابعة للسفانة على التوالي بفئة تحت 19 عاماً، إذ سبق له أن أحرز اللقب مرة والوصيف مرة وخرج العام الماضي من دور ربع النهائي.



وستقام مباراة دور نصف النهائي في ملعب "برج ايفل" صباح يوم غدٍ الجمعة.