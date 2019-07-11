معركة دامية بين لبؤة جائعة وفيل ضخم وقع بين مخالبها

نشر موقع Kruger Sightings في "يوتيوب"، فيديو لمعركة دامية بين لبؤة جائعة وفيل وقع بين مخالبها بحديقة هوانج الوطنية بزيمبابوي.
لكن الفيل تمكن، بعد محاولات مصيرية عدة، من الإفلات من براثن اللبؤة الجائعة، وإبعادها عنه، بعد أن عضته بأنيابها وإصابته بجراح بليغة.
وتعود اللبؤة إلى أشبالها، تجر أذيال الخيبة في الدغل القريب.
وأشار مصور الفيديو، صموئيل شيفالييه، إلى أن ما حدث معركة نادرة للغاية، وصراع من أجل البقاء.
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