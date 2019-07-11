معركة دامية بين لبؤة جائعة وفيل ضخم وقع بين مخالبها

ويظهر الفيديو، الذي صوره أحد السياح أثناء جولة في محمية الحيوان الطبيعية بزيمبابوي، هجوم لبؤة على فيل ضخم واعتلاءها رأسه، وجرحه عدة مرات بمخالبها الحادة.





لكن الفيل تمكن، بعد محاولات مصيرية عدة، من الإفلات من براثن اللبؤة الجائعة، وإبعادها عنه، بعد أن عضته بأنيابها وإصابته بجراح بليغة.

وتعود اللبؤة إلى أشبالها، تجر أذيال الخيبة في الدغل القريب.

وأشار مصور الفيديو، صموئيل شيفالييه، إلى أن ما حدث معركة نادرة للغاية، وصراع من أجل البقاء.