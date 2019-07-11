بريطانيا تعلن محاولة قوارب إيرانية اعتراض ناقلة لها في هرمز وطهران تنفي

وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية، إن "سفينة مونتروز الحربية اضطرت إلى التدخل بين القوارب الإيرانية والناقلة البريطانية، وأصدرت تحذيرات (شفهية) للقوارب الإيرانية، ما أدى إلى ابتعادها"، بحسب "روسيا اليوم".وأعرب المتحدث عن "قلق بلاده البالغ" حيال هذا الحادث"، مضيفاً: "نحث السلطات الإيرانية على وقف تصعيد الوضع في المنطقة".

من جانبه، نفى الحرس الثوري الإيراني صحة الأنباء التي تحدثت عن اعتراض قواربه لناقلة نفط بريطانية في مياه الخليج.

وأصدرت المنطقة الخامسة للقوات البحرية في الحرس الثوري، بياناً، قالت فيه إن "قواتنا البحرية تجري طلعاتها التفقدية في مياه الخليج وفقا للمهام الموكلة إليها بكل وعي وقوة ودقة، ولم تكن هناك أي مواجهة مع أي سفينة أجنبية، بما فيها السفن البريطانية، خلال الساعات الـ24 الماضية".



وأضافت، أنه "في حال وجود أوامر بإيقاف ناقلات نفط في مياه الخليج فإن القوات البحرية في الحرس الثوري قادرة في نطاقها الجغرافي على تنفيذ تلك المهمة من دون تردد وبحزم وبسرعة، في حال صدور أوامر بذلك"، بحسب "روسيا اليوم".