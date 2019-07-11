ملكة جمال العراق السابقة تستنجد بترامب واسرائيل لمنع اسقاط جنسيتها

اعلنت ملكة جمال العراق السابقة سارة عيدان، ان الحكومة العراقية تعمل على إسقاط الجنسية عنها، فيما دعت واشنطن وتل ابيب لمنع ذلك.

وقالت عيدان في تغريدات لها على تويتر، إن "لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي أعلنت دعمها لدعوات تطالب بإسقاط الجنسية عني ومنعي دخولي البلاد بسبب تصريحاتي المتعلقة بإسرائيل".

وأضافت ان "العراق قد دحض منذ أسبوعين أقوالي في الأمم المتحدة بأنني لا أمتلك حرية التحدث عن إسرائيل، والآن هم يأخذون جنسيتي. هذا غير إنساني. أنا عاجزة عن الكلام".

وتابعت عيدان التي تحمل الجنسية الأمريكية أيضا "قاتلت إلى جانب الولايات المتحدة لإنهاء الاستبداد وجلب الديمقراطية للعراق"، مشيرة الى ان "حرية التعبير هي أساس الديمقراطية ويجب حمايتها".

ودعت عيدان "الأمم المتحدة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التحقيق في الأمر ووضع حد لهذا الانتهاك وحماية حقوقها كمواطنة أمريكية عراقية".

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وأكدت في تغريدة أخرى "يجب أن أناضل للحفاظ على الجنسية لأن هذه معركة ليست فقط من أجل حقوقي ولكن أيضا ضد معاداة السامية"، معربة عن املها ان "تتدخل كل من إسرائيل والولايات المتحدة لمواجهة هذا القرار".

وكان نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير نتنياهو، تفاعل مع تغريدات عيدان على تويتر وعبر عن دعمه لها، قائلا "نحبك في إسرائيل، ولديك الكثير من المعجبين بك في إسرائيل والولايات المتحدة وحول العالم!".

وناشدت منظمة "يو إن ووتش" الأمريكية، رئيس مجلس حقوق الإنسان، كولي سيك، باتخاذ إجراءات عاجلة لمنع العراق من سحب الجنسية من ملكة جمال العراق بشكل غير قانوني ردا على شهادتها في الأمم المتحدة.

وأثارت سارة عيدان، جدلًا كبيرًا في العراق، على خلفية دعمها لإسرائيل، والدعوة إلى تطبيع العلاقات معها، ووصفت حركة حماس الفلسطينية بالإرهابية، وتلقت تهديدات بالقتل بسبب صورة جمعتها بملكة جمال إسرائيل.