30 الف للتلميذ و50 الف للطالب.. مساع لادراج منحة الطلبة بالموازنة

اعلنت لجنة النربية النيابية، الخميس، عن وجود مساع لادراج منحة الطلبة في الموازنة، مبينة انه تم تحديد 30 الف دينار للتلميذ و50 الف دينار للطالب شهريا.

وﻗــﺎﻟــﺖ ﻋــﻀــﻮ ﻟــﺠــﻨــﺔ اﻟــﺘــﺮﺑــﻴــﺔ اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﻴــﺔ، ﺳﻌﺎد اﻟﻮاﺋﻠﻲ ﻟصحيفة اﻟﺼﺒﺎح ان "ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﺤﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﻟﻄﻠﺒﺔ اﻗــﺮ ﻣﻨﺬ اﻟــﺪورة البرلمانية اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، اذ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ 30 اﻟــﻒ دﻳﻨﺎر ﺷﻬﺮﻳﴼ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺬ ﻓﻲ المرحلة اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ و50 اﻟﻔﴼ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺘﻲ المتوسطة والاعدادية"، ﻣﺆﻛﺪة ان "تــﻠــﻚ المبالغ تأتي ﻟــﻠــﺤــﺪ ﻣـــﻦ ﻇـــﺎﻫـــﺮة اﻟــﺘــﺴــﺮب واﻋﺎﻧﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﻊ اﺑﻨﺎءﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺎب ﻟﻠﻤﺪارس ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﻮز المادي".

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واﺿــﺎﻓــﺖ ان "اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ وﻣــﻨــﺬ اﻗــــﺮار اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن وﺣــﺘــﻰ اﻻن ﻟــﻢ ﺗﺨﺼﺺ ﻫــﺬه اﻻﻣــــﻮال، وﻛــﺄن البرلمان ﻓــــﻲ واد وﻫـــــﻲ ﻓــــﻲ واد اﺧــــــﺮ، ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ ان اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن واﺟــﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ"، مشيرة الى ان ""اﻟﻠﺠﻨﺔ رﻓﻌﺖ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﺆﻛﺪ ﺿـــﺮورة ﺻــﺮف ﺗﻠﻚ المنح، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ان وزﻳــﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ وﻛــﺎﻟــﺔ ﻗﺼﻲ اﻟﺴﻬﻴﻞ ﻳﺴﻌﻰ اﻳﻀﺎ ﻻدراج ﻣﻨﺤﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﻟﻄﻠﺒﺔ ﺿﻤﻦ الموازنة اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺎم او الموازنة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻋﺎم 2020".

وتابعت ان "اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﺎزﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺮﺑﻮي ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻣﻦ ﺧﻼل وﺿﻊ المسؤولين المناسبين ﻓﻲ اﻻﻣﺎﻛﻦ المناسبة وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ان ﺗﺤﻘﻖ ذﻟــﻚ واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ان ﺗﻜﻮن اﳌــﻨــﺎﻫــﺞ اﻟــﺘــﺮﺑــﻮﻳــﺔ ﻣــﺜــﻞ ﻣــﺎ ﻣـــﻮﺟـــﻮدة ﻓــﻲ دول اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ، اﺿــﺎﻓــﺔ اﻟــﻰ اﻻﺑــﻨــﻴــﺔ المدرسية اﻟــﺘــﻲ ﻣﻦ اﻟــﻀــﺮوري ان ﺗــﻜــﻮن ﻧﻤﻮذﺟﻴﺔ ﺗـــﻮازي ﺳﻤﻌﺔ اﻟﻌﺮاق وﺗﺎرﻳﺨﻪ ﻓﻲ ﻫﺬا المجال".