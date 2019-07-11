الان تتابع إيران تنفي احتجاز الناقلة البريطانية ولندن ترد: حاولتم وفشلتم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل لندن- الخليج 365:
نفت إيران اليوم الخميس صحة تقارير تحدثت عن محاولتها احتجاز ناقلة نفط بريطانية أمس الأربعاء في الخليج العربي ، حسبما ذكرت وكالة فارس الإيرانية للأنباء.
وكانت شبكة “سي إن إن” الإخبارية نقلت في وقت سابق اليوم عن مسؤولين أمريكيين أن خمسة زوارق تابعة للحرس الثوري الإيراني فشلت في محاولة للاستيلاء على ناقلة نفط بريطانية في الخليج.
وأوضح المسؤولان أن الناقلة “بريتيش هيريتيدج” كانت تبحر من الخليج العربي وتعبر إلى منطقة مضيق هرمز عندما اقتربت منها الزوارق الإيرانية.
وأمر الإيرانيون الناقلة بتغيير مسارها والتوقف في المياه الإقليمية الإيرانية القريبة، وفقا للمسؤولين. وذكرت “سي إن إن” أن طائرة أمريكية كانت تحلق في المنطقة وسجلت مقطع فيديو للواقعة.
وكانت الفرقاطة البحرية الملكية البريطانية “إتش إم إس مونتروز” ترافق الناقلة من الخلف. وصوبت بنادق من سطح السفينة على الإيرانيين وحذرتهم شفهيا ليتراجعوا ففعلوا وفقا للشبكة الأمريكية.
كانت هذه تفاصيل خبر إيران تنفي احتجاز الناقلة البريطانية ولندن ترد: حاولتم وفشلتم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.