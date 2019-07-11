شكرا لقرائتكم زوارق إيرانية تعترض سفينة بريطانية.. لندن تؤكد وطهران تنفي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكدت بريطانيا، الخميس، أن 3 سفن إيرانية حاولت اعتراض سبيل السفينة البريطانية "هيريتدج" في مضيق هرمز، وهو الأمر الذي كانت قد أكدته في وقت سابق وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، والذي نفته طهران بعدها.

وقال ممثل للحكومة البريطانية إن الفرقاطة "مونتروز" أصدرت تحذيرات شفهية للسفن الإيرانية التي ابتعدت حينها.

وأعربت بريطانيا عن قلقها من التصرف الذي أقدمت عليه السلطات الإيرانية، وحثتها على تهدئة الوضع.

الفرقاطة "مونتروز"

يأتي ذلك فيما ذكرت وكالة "فارس" شبه الرسمية للأنباء أن الحرس الثوري الإيراني رفض، الخميس، زعماً أميركياً بأنه حاول احتجاز ناقلة بريطانية في الخليج أمس الأربعاء، كما أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن زعم بريطانيا بشأن محاولة طهران احتجاز ناقلة نفط بريطانية "لا قيمة له".

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وكان مسؤولون أميركيون قالوا، الأربعاء، إن 5 زوارق يُعتقد أنها تابعة للحرس الثوري اقتربت من ناقلة نفط بريطانية في الخليج، وطلبت منها التوقف في المياه الإقليمية القريبة من موقعها، لكنها انسحبت بعد تحذير فرقاطة بريطانية لها.

الحادث يأتي بعد قرابة أسبوع من احتجاز مشاة البحرية الملكية البريطانية الناقلة الإيرانية "غريس 1" قبالة ساحل جبل طارق للاشتباه بأنها تخرق - بنقلها النفط إلى سوريا - عقوباتٍ فرضها الاتحاد الأوروبي.

وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قال أمس الأربعاء إن بريطانيا ستواجه "العواقب" بشأن احتجاز الناقلة الإيرانية.

كما هدد رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، محمد باقري، الثلاثاء، بريطانيا بشأن احتجاز ناقلة نفط إيرانية في مضيق جبل طارق وقال إن الأمر لن يمر من دون ردّ.