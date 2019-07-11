شكرا لقرائتكم سوريا.. تقدم كبير نحو تشكيل اللجنة الدستورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، والنظام السوري عن إحراز تقدم نحو تشكيل لجنة دستورية، وذلك في أعقاب سلسلة لقاءات أجراها المبعوث الدولي في دمشق.

فبعد أشهر من مساعٍ حثيثة قادها المبعوث الدولي إلى سوريا، أعلن النظام السوري للمرة الأولى إحراز تقدم كبير نحو تشكيل لجنة دستورية تعمل الأمم المتحدة على تأليفها.

بيدرسن لم يخفِ تفاؤله بالخطوة التي رأى فيها مدخلاً لعملية سياسية تنهي النزاع المستمر في البلاد منذ 2011.

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وقال بيدرسون: "أعتقد أننا حققنا تقدماً قوياً للغاية وقريبون جداً من التوصل إلى اتفاق بشأن إنشاء اللجنة الدستورية وفسح المجال أمام عملية سياسية أوسع.. نحن أيضاً ناقشنا الأوضاع في مدينة إدلب ونتمنى أن يعود الاستقرار هناك وأيضاً تفعيل الاتفاق بين روسيا وتركيا إلى حيز التنفيذ".

وبحسب خطة الأمم المتحدة، فإن اللجنة الدستورية تضم 150 عضواً، 50 منهم يختارهم النظام، و50 تختارهم المعارضة، و50 يختارهم بيدرسن.

لكن المبعوث الأممي تواجهه مهمة شائكة تتمثل في إعادة كل من النظام والمعارضة إلى طاولة المفاوضات بعد جولات سابقة فاشلة.

ففي الوقت الذي تطالب المعارضة بوضع دستور جديد للبلاد، يصر النظام على مناقشة الدستور القائم وإجراء تعديلات عليه.