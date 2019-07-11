قاسم سليماني: زعزعة الامن من طبيعة الادارة الاميركية

اعتبر قائد فيلق "القدس" ب​الحرس الثوري الايراني​ ​اللواء​ ​قاسم سليماني​ أن "زعزعة الامن من طبيعة ​الادارة الاميركية​"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن العثور حتى على حالة واحدة تكون فيها ​اميركا​، رغم قدراتها، قد دخلت منطقة ما ووفرت الامن فيها".

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