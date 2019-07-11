خارجية العراق: التخلي عن الاتفاق النووي يمكن أن يكون كارثيا على الجوار

اعتبرت وزارة الخارجية ​العراق​ية ان "التخلي عن ​الاتفاق النووي الإيراني​ يمكن أن يكون كارثيا على الجوار بأكمله"، معلنةً عن "مشاركة ممثل العراق الدائم لدى ​الوكالة الدولية للطاقة الذرية​ السفير بكر فتاح حسين في الاجتماع الاستثنائي بشأن الاتفاق النووي الإيراني".

وأكدت "أهمية استمرار العمل بها كونها تمثل إنجازا للدبلوماسية متعددة الجهات، وأن التخلي عن الاتفاق يمكن أن يكون كارثيا على الجوار بأكمله".