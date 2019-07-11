مقتل 6 سيّاح على الاقل جراء عواصف بَرَد عنيفة في خالكيذيكي شمال اليونان

أفادت معلومات ​صحفية​ عن "مقتل 6 سيّاح أجانب على الأقلّ وإصابة عشرات الاشخاص في منطقة خالكيذيكي في شمال اليونان في عواصف بَرَد عنيفة"، مشيرةً إلى أن " السلطات المحلية في اليونان أعلنت ​حالة الطوارئ​ في منطقة خالكيذيكي شمال البلاد التي توجّه إليها وزير شؤون حماية المواطن، ميخاليس خريسوخيديس، للوقوف على عمليات الإنقاذ".

واليونان التي شهدت في اليومين الأخيرين موجة بلغت فيها درجات الحرارة 37 درجة مئوية، وجدت نفسها اليوم أمام عواصف بَرَد عنيفة تصاحبها رياح عاتية ولا سيما في شمال البلاد.