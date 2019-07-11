الخارجية الكويتية تأسف لحادث تصادم طائرتي تدريب قطريتين

أعرب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الكويتي، ناصر صباح الأحمد الصباح في برقية لوزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية عن أسفه ل​حادث تصادم​ طائرتي تدريب قطريتين يوم أمس.

وأعلنت ​وزارة الدفاع القطرية​ يوم أمس عن تصادم طائرتي تدريب تابعتين لها، أثناء رحلة تدريبية، مشيرةً إلى أن طاقمي الطائرتين تمكنا من الخروج سالمين، باستخدام الكرسي القاذف.