عباس عراقجي: نافذة الدبلوماسية مازالت مفتوحة

اعتبر مساعد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي أن "سياسة طهران الذكية الاخيرة في تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي خطوة فخطوة، تمثل فرصة للدبلوماسية"، قائلا: "ان نافذة الدبلوماسية مازالت مفتوحة".
وأشار الى "الصبر الاستراتيجي الذي اعتمدته الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال السنة الماضية، في مواجهة انتهاك الاتفاق النووي من قبل الجانب الاميركي، وعجز اوروبا في هذا المجال" معتبراً أن "طلب اميركا عقد اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حين ان هذه الدولة انتهكت الاتفاق النووي والقرار 2231 الاممي، هو مهزلة كبرى في تاريخ الدبلوماسية، حيث لم تحظ بأي ترحيب من أي دولة حتى حلفاء اميركا نفسها".
ورأى ان "السياسة الخارجية الاميركية وخاصة في منطقة الشرق الاوسط وتجاه الجمهورية الاسلامية الايرانية، بأنها تشكل خطرا ليس فقط على السلام والامن في المنطقة، بل للمجتمع الدولي"، مؤكدا "ضرورة ان تعمل جميع الدول على مواجهة هذه التوجهات".
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