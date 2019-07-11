أعلن ​الحرس الثوري الايراني​ عن "​القضاء​ على مجموعة إرهابية كانت تحاول الدخول إلى البلاد عبر الحدود الغربية لتنفيذ عمليات تخريبية"، مشيراً إلى "مقتل أحد عناصر الحرس خلال عملية القضاء على المجموعة الارهابية على الحدود الغربية للبلاد".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحرس الثوري: القضاء على مجموعة إرهابية كانت تحاول دخول البلاد عبر الحدود الغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.