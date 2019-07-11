حكومة بريطانيا تؤكد ان زوارق إيرانية حاولت اعتراض ناقلة نفط تابعة لها

أكدت ​الحكومة البريطانية​ أن 3 قوارب إيرانية حاولت اعتراض ​سفينة​ بريطانية في ​مضيق هرمز​ لكنها فشلت.

وكان مسؤول في ​وزارة الدفاع الأميركية​ البنتاغون، قد أعلن في وقت سابق بأن 5 قوارب يعتقد أنها تابعة للحرس الثوري الإيراني، اقتربت من ​ناقلة نفط​ بريطانية في الخليج. وأضاف المسؤول أن "الزوارق الإيرانية طلبت من الناقلة التوقف في المياه الإيرانية، لكنها انسحبت بعد تحذير من سفينة حربية بريطانية لها عبر اللاسلكي". إلا ان ​الحرس الثوري الإيراني​ نفى اعتراض ناقلة النفط البريطانية.

يذكر ان قائد في الحرس الثوري الإيراني كان قد هدد باحتجاز سفينة بريطانية، ردا على احتجاز مشاة البحرية الملكية البريطانية لناقلة نفط إيرانية عملاقة في ​جبل طارق​، لمحاولتها نقل نفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات ​الاتحاد الأوروبي​.