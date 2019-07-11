حكومة بريطانيا تؤكد ان زوارق إيرانية حاولت اعتراض ناقلة نفط تابعة لها

أكدت الحكومة البريطانية أن 3 قوارب إيرانية حاولت اعتراض سفينة بريطانية في مضيق هرمز لكنها فشلت.
وكان مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون، قد أعلن في وقت سابق بأن 5 قوارب يعتقد أنها تابعة للحرس الثوري الإيراني، اقتربت من ناقلة نفط بريطانية في الخليج. وأضاف المسؤول أن "الزوارق الإيرانية طلبت من الناقلة التوقف في المياه الإيرانية، لكنها انسحبت بعد تحذير من سفينة حربية بريطانية لها عبر اللاسلكي". إلا ان الحرس الثوري الإيراني نفى اعتراض ناقلة النفط البريطانية.
يذكر ان قائد في الحرس الثوري الإيراني كان قد هدد باحتجاز سفينة بريطانية، ردا على احتجاز مشاة البحرية الملكية البريطانية لناقلة نفط إيرانية عملاقة في جبل طارق، لمحاولتها نقل نفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
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