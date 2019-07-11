الحرس الثووري الإيراني ينفي اعتراض ناقلة نفط بريطانية في الخليج

نفى ​الحرس الثوري الإيراني​ ينفي اعتراض ​ناقلة نفط​ بريطانية في ​الخليج​.

وكان مسؤول في ​وزارة الدفاع الأميركية​ ​البنتاغون​، قد أعلن في وقت سابق بأن 5 قوارب يعتقد أنها تابعة للحرس الثوري الإيراني، اقتربت من ناقلة نفط بريطانية في الخليج.

وأضاف المسؤول أن "الزوارق الإيرانية طلبت من الناقلة التوقف في ​المياه​ الإيرانية، لكنها انسحبت بعد تحذير من ​سفينة​ حربية بريطانية لها عبر اللاسلكي".

يذكر ان قائد في الحرس الثوري الإيراني كان قد هدد باحتجاز سفينة بريطانية، ردا على احتجاز مشاة البحرية الملكية البريطانية لناقلة نفط إيرانية عملاقة في ​جبل طارق​، لمحاولتها نقل نفط إلى ​سوريا​ في انتهاك ل​عقوبات​ ​الاتحاد الأوروبي​.