وهاب: العقوبات الأميركية إهانة لكل لبناني شريف ولطرد السفيرة الأميركية من لبنان

أكد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر مواعق التواصل الاجتماعي أن "​العقوبات الأميركية​ إهانة لكل ​لبنان​ي شريف ولا أعتقد بأن دولة تحترم نفسها تقبل إستباحتها بهذه الطريقة لذا ندعو إلى طرد ​السفيرة الأميركية​ من لبنان ورفض إستقبال أي مسؤول أميركي".

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