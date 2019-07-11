عاصم عراجي: الحريري ليس بوارد الاعتكاف أو الاستقالة

أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب ​عاصم عراجي​ في حديث إذاعي أن "رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ ليس بوارد الاعتكاف أو الاستقالة"، مشيراً إلى ان "​القضاء​ هو من يقرر في حادقة ​قبرشمون​، فإذا رأى القضاء والتحقيقات أن هناك أي داعي للمجلس العدلي عندها يحول ​مجلس الوزراء​ القضية إليه".

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