النشرة: انطلاق دفعة نازحين سوريين تضم 59 نازحا من النبطية عائدة الى بلدهم

افاد مراسل "​النشرة​" في ​النبطية​، عن انطلاق دفعة من السوريين العائدين الى بلادهم من النبطية وتضم 59 نازحا بينهم نساء واطفال، وذلك عبر باصين اتوا من ​سوريا​، رافقهم 3 سيارات "بيك اب" تحمل امتعة العائدين وذلك في اطار العودة والطوعية والامنة التي ينظمها ​الامن العام​، فيما تولى ​الجيش اللبناني​ الانشتار في محيط تجمع النازحين في ​مركز كامل يوسف جابر الثقافي​ في النبطية.

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