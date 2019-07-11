النشرة: 200 نازح سوري غادروا بلدة عرسال عن طريق الجرد نحو سوريا

افاد مراسل "​النشرة​" في ​البقاع​ عن مغادرة 200 نازح سوري الأراضي اللبنانية من بلدة ​عرسال​ عن طريق الجرد نحو ​الأراضي السورية​ ضمن الرحلات الطوعية التي ينظمها ​الأمن العام​ اللبناني.

وانطلقت الرحلة وهي الأولى لهذا العام والعاشرة من عرسال منذ إطلاق رحلات العودة الى ​القلمون الغربي​ من قرى قارا، ​فليطا​، ​يبرود​، الجراجير، دير عطيه بعد توقف تسعة أشهر، وسط إجراءات أمنية مشددة من ​الجيش اللبناني​ الذي واكبت رحلات العودة إلى ​الحدود اللبنانية السورية​ إلى معبر الزمراني .

وأشرف على عمليات تنظيم العودة الطوعية رئيس دائرة الأمن العام في محافظة ​بعلبك الهرمل​ المقدم غياث زعيتر والرائد علي مظلوم، فيما غادر عبر معبر ​المصنع​ خمسين نازحا من الراغبين بالعودة الطوعية إلى ​سوريا​ ونازح واحد عبر ​معبر القاع​.

وواكب رحلات العودة ​ممثلين​ عن الهيئات الدولية و​الصليب الأحمر اللبناني​ الذي تولى نقل أحد المرضى إلى الأراضي السورية.