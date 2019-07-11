النشرة: 200 نازح سوري غادروا بلدة عرسال عن طريق الجرد نحو سوريا

افاد مراسل "النشرة" في البقاع عن مغادرة 200 نازح سوري الأراضي اللبنانية من بلدة عرسال عن طريق الجرد نحو الأراضي السورية ضمن الرحلات الطوعية التي ينظمها الأمن العام اللبناني.
وانطلقت الرحلة وهي الأولى لهذا العام والعاشرة من عرسال منذ إطلاق رحلات العودة الى القلمون الغربي من قرى قارا، فليطا، يبرود، الجراجير، دير عطيه بعد توقف تسعة أشهر، وسط إجراءات أمنية مشددة من الجيش اللبناني الذي واكبت رحلات العودة إلى الحدود اللبنانية السورية إلى معبر الزمراني .
وأشرف على عمليات تنظيم العودة الطوعية رئيس دائرة الأمن العام في محافظة بعلبك الهرمل المقدم غياث زعيتر والرائد علي مظلوم، فيما غادر عبر معبر المصنع خمسين نازحا من الراغبين بالعودة الطوعية إلى سوريا ونازح واحد عبر معبر القاع.
وواكب رحلات العودة ممثلين عن الهيئات الدولية والصليب الأحمر اللبناني الذي تولى نقل أحد المرضى إلى الأراضي السورية.
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