النشرة: الجيش الاسرائيلي يواصل شق طريق عسكري مقابل بلدة العديسة الجنوبية

افاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​، ان ​الجيش الاسرائيلي​ استأنف اعمال الحفر في شق طريق عسكري في الحرج المحاذي ل​مستعمرة المطلة​ مقابل بلدة ​العديسة​، واستقدم لهذه الغاية جرافتين من نوع "بوكلين" تعملان على تجريف الاراضي انطلاقا من موقعها المحاذي للسياج الحدودي هناك بإتجاه ​الجنوب​. ويسجل في الجانب اللبناني دوريات ونقاط مراقبة مشتركة للجيش و​اليونفيل​ تحسبا لاي طارئ.

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