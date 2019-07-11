مصرع 5 سياح أجانب باليونان في عواصف برد عنيفة

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سالونيكي: لقي خمسة سيّاح أجانب على الأقلّ مصرعهم في منطقة خالكيذيكي في شمال اليونان ليل الأربعاء-الخميس في عواصف بَرَد عنيفة، بحسب ما أفادت الشرطة.

وقالت الشرطة إنّ رجلاً روسياً وابنه قتلا من جرّاء سقوط شجرة، في حين لقي زوجان تشيكيان مصرعهما حين عصفت رياح عاتية بمقطورتهما.

أما الضحية الخامسة فهي سائحة رومانية وقد قضت إثر تطاير سطح منزل من جرّاء الرياح العاتية التي عصفت بالمنطقة الواقعة قرب مدينة تيسالونيكي.

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وبحسب التلفزيون الحكومي "إرت"، فإنّ العواصف أدّت إلى سقوط قتيل سادس هو طفل وفقدان أثر صياد سمك، لكنّ الشرطة لم تؤكد هاتين المعلومتين حتى الساعة.

وأفاد "إرت" أنّ السلطات أعلنت حالة الطوارئ في منطقة خالكيذيكي، التي توجّه إليها وزير شؤون حماية المواطن ميخاليس خريسوخيديس مساء الأربعاء للوقوف على عمليات الإنقاذ.

واليونان التي شهدت في اليومين الأخيرين موجة قيظ بلغت فيها درجات الحرارة 37 درجة مئوية، وجدت نفسها مساء الأربعاء أمام عواصف بَرَد عنيفة تصاحبها رياح عاتية ولا سيما في شمال البلاد.