لنشر الفوضى بطرابلس.. تركيا تحمي الشركات المهربة للأسلحة في ليبيا

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

تمتد أيادي تركيا لتتدخل في شؤون الدول الأخرى سواء سوريا أو العراق، وأخيرًا ليبيا، وتقوم بدعم الجماعات الإرهابية في تلك الدول من أجل نشر الإرهاب والدمار.. هذا ما رصدته قناة "مداد نيوز" السعودية، في تقرير مصور لها، حيث أشارت إلى أن حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عمدت لحماية شركات البلاد المتورطة في تهريب الأسلحة إلى ليبيا.

وأوضح التقرير، أن النظام التركي رفض الرد على استفسارات وجهتها لجنة خبراء من الأمم المتحدة كانت تجري تحقيقات حول الدول التي تنتهك القوانين الدولية الخاصة بليبيا وخصوصا فيما يتعلق بتهريب الأسلحة.

وعلى مدار الأشهر الماضية، انكشفت التدخلات التركية في لبيبا شيئا فشيئا، إذ تم ضبط شحنات أسلحة تركية محملة على متن سفن، كان آخرها السفينة التي تحمل اسم "أمازون"، والتي خرجت من ميناء سامسون في التاسع من مايو الماضي، محملة بآليات عسكرية وأسلحة متنوعة، قبل أن تصل إلى ميناء طرابلس.

إعادة تشغيل الفيديو الإعدادات إيقاف Advertisements HD HQ SD LO

كما أكد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أن الجيش يخوض معركة حقيقية مع تركيا على الأرض، وذكر أن تركيا تقاتل منذ عام 2014 مع الجماعات الإرهابية في بنغازي ودرنة وغيرها من المدن.

بينما أكد المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أن النظام التركي لا يريد سوى تمكين الإخوان من الحكم في ليبيا ودعم القيادات الإرهابية، موضحًا أن العناصر الإرهابية متواجدة في تركيا، ويقوم النظام التركي بتوفير مستشفيات خاصة لعلاج جراحهم.