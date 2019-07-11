شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عادل بدوى يطالب بسرعة اعتماد الأحوزة العمرانية لتطبيق قانون التصالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب عادل بدوى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن سرعة اعتماد الأحوزة العمرانية وكوردونات المبانى والمخططات التفصيلية و الإستراتيجية خاصة فى القرى والنجوع والكفور تمهيدا لتطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء بالإضافة لتوصيل المرافق العامة.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك عدد من القرى والنجوع والكفور تعانى من عدم توصيل مياه الشرب ومشروعات الصرف الصحى بالإضافة لباقى المرافق العامة وهذا بسبب عدم اعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية لهذه الكتل السكنية التى أصبحت أمر واقع ومن المتوقع أن يتم يشملها قانون التصالح فى المخالفات.

وأشار عضو اللجنة، أن اعتمناد الأجوزة أصبح أمر ضرورى بالتزامن مع بدء تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، مطالبا وزارتى الإسكان والزراعة والتنمية المحلية بالتنسيق فيما بينهم من أجل سرعة اعتماد الحيز العمرانى للقضاء على البناء العشوائى وفى نفس الوقت لتمتع هذه المبانى بالخدمات والمرافق العامة.