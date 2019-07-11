شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أنواع المخالفات وقيمتها وفقا للائحة التنفيذية لقانون التصالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، من أبرز القوانين التى انتظرها الكثير من المواطنين، ومن المتوقع ان تقضى على مشاكل ما يقرب من نصف الثروة العقارية فى مصر، وعقب إصدار اللائحة التنفيذية للقانون حددت وضع نسب تقديرية لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع طبقا لنوع المخالفة، علما بانه سيتم تشكيل لجنة لتحديد قيمة المتر المسطح، وكان انواع المخالفات كالتالى:

1. 100 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح فى حالة مخالفة البناء بدون ترخيص ومتعدية الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية.

2. 100 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح، فى حال مخالفة تغيير الاستخدام فى المناطق التي ليس لها مخططات تفصيلية.

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3. 50 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح، فى حال مخالفة البناء بدون ترخيص ومطابق للاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية.

4. 25 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح، فى حال مخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية للترخيص الصادر وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها.

5. 20 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح، فى حال مخالفة الرسومات الإنشائية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات المعمارية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها.

6. 5 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح، فى حال أن مخالفة الرسومات المعمارية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات الإنشائية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها.