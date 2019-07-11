لجنة أفريقية تعرب عن قلقها إزاء التدخلات الخارجية في ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - نيامي/طرابلس - (د ب ا):

أعربت لجنة الاتحاد الافريقي الخاصة بليبيا عن قلقها إزاء "التدخلات الخارجية" في هذا البلد، وعرضت إرسال موفد خاص باسم الامم المتحدة والاتحاد الافريقي.

وكانت اللجنة الخاصة بليبيا عقدت اجتماعا مغلقا في السابع من يوليو، إلا أنها لم تصدر بيانها إلا اليوم الأربعاء رغم انعقاد قمة الاتحاد الافريقي بين الرابع والثامن من الشهر الحالي في نيامى بالنيجر. وأفاد مصدر دبلوماسي في الاتحاد الافريقي أن الاجتماع كان "متوترا"، بحسب ما أوردته بوابة أفريقيا الاخبارية

وأعربت اللجنة بحسب بيان صادر عنها"عن عميق قلقها إزاء التدخلات الخارجية المتواصلة في الشؤون الداخلية لليبيا التي تحركها مصالح أنانية، وإزاء مواصلة عرقلة الجهود التي تبذل للتوصل إلى وقف دائم وغير مشروط لاطلاق النار كشرط ضروري للحوار وللتوصل إلى حل يكون ليبيا".

من جهة أخرى، عرضت اللجنة "تسمية موفد خاص مشترك بين الاتحاد الافريقي والامم المتحدة لتعزيز تنسيق جهود المنظمتين، على أساس خريطة طريق يقوم الموفد الخاص باعدادها لتكون وسيلة لدعم جهود السلام التي يقوم بها الليبيون".