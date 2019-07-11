ضبط 90 مهاجراً أفريقياً قبالة سواحل تونس

أعلن الحرس الوطني التونسي أنّه ضبط قارباً على متنه 90 مهاجراً غير نظامي في المياه التونسية، مشيراً إلى أنّ هؤلاء المهاجرين أعيدوا إلى مدينة صفاقس التي أبحروا منها بينما جرى توقيف أربعة مهربين تونسيين.

وقال المتحدّث باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبالي للوكالة، إنّ المهاجرين، وبينهم حوالى 20 امرأة وثلاثة رضّع، يتحدّرون جميعاً من دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وكانوا يحاولون الوصول إلى إيطاليا.

وأضاف أنّ الحرس الوطني ضبطهم على متنه قبالة سواحل مدينة صفاقس وأعادهم إلى المدينة، في حين تمّ توقيف أربعة تونسيين بشبهة تنظيمهم عملية التهريب هذه.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع أنقذ الحرس الوطني التونسي قبالة جزر قرقنة (وسط شرق) 71 مهاجراً غير نظامي، بينهم 37 بنغلادشياً.

ونقل هؤلاء المهاجرون إلى صفاقس، المدينة الكبيرة القريبة، وأودعوا مركز استقبال تابعاً للهلال الأحمر في تونس العاصمة بحسب ما قال للوكالة مدير الهلال الأحمر في صفاقس أنف الحكيم.

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وجرى في الأسابيع الأخيرة إنقاذ عشرات المهاجرين قبالة السواحل التونسية، وكانوا يحاولون الوصول إلى إيطاليا انطلاقاً من غرب ليبيا، فيما سجّلت عدّة حوادث غرق.

وفي الأسبوع الماضي تمّ العثور على 16 جثة قبالة شواطئ جنوب تونس كان مركبهم قد غرق وعلى متنه أكثر من 80 راكباً.

وتتكرر حوادث غرق القوارب التي تقل المهاجرين قبالة السواحل الليبية وخصوصاً في الصيف حين يصبح عبور البحر أقل خطورة مما هو عليه في الشتاء.

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