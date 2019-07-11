قالت السلطات اليونانية أن ستة مواطنين أجانب لقوا حتفهم وأصيب العشرات بعدما اجتاحت رياح تصل إلى حد العاصفة وأمطار وعواصف ثلجية شمال اليونان في وقت متأخر من مساء الأربعاء.
وقالت الشرطة إن مسنين من جمهورية التشيك قتلا عندما دمرت رياح قوية منزلاً متنقلاً بشبه جزيرة هالكيديكي السياحية الشهيرة بشمال البلاد.
وفي مكان آخر بالمنطقة نفسها، قتلت امرأة وطفل عمره ثماني سنوات، وكلاهما من رومانيا، بعد أن انهار سقف فوق مطعم في نيا بلاجيا.
ولقي رجل وشاب، وكلاهما من روسيا، حتفهما جراء سقوط شجرة بالقرب من فندق في منطقة بوتديا.
وقال مركز طبي إنه عالج 60 إلى 70 شخصاً من كسور في الأغلب.
وجاءت العاصفة في أعقاب موجة حارة التي وصلت درجات حرارة فيها إلى 40 درجة مئوية.
اقرأ أيضاً... مالطا واليونان تنقذان مئات المهاجرين غير الشرعيين
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 6 سياح أجانب جراء عواصف قوية في اليونان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.