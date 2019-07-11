مقتل 6 سياح أجانب جراء عواصف قوية في اليونان

قالت السلطات اليونانية أن ستة مواطنين أجانب لقوا حتفهم وأصيب العشرات بعدما اجتاحت رياح تصل إلى حد العاصفة وأمطار وعواصف ثلجية شمال اليونان في وقت متأخر من مساء الأربعاء.

وقالت الشرطة إن مسنين من جمهورية التشيك قتلا عندما دمرت رياح قوية منزلاً متنقلاً بشبه جزيرة هالكيديكي السياحية الشهيرة بشمال البلاد.

وفي مكان آخر بالمنطقة نفسها، قتلت امرأة وطفل عمره ثماني سنوات، وكلاهما من رومانيا، بعد أن انهار سقف فوق مطعم في نيا بلاجيا.

ولقي رجل وشاب، وكلاهما من روسيا، حتفهما جراء سقوط شجرة بالقرب من فندق في منطقة بوتديا.

وقال مركز طبي إنه عالج 60 إلى 70 شخصاً من كسور في الأغلب.

Advertisements

وجاءت العاصفة في أعقاب موجة حارة التي وصلت درجات حرارة فيها إلى 40 درجة مئوية.

اقرأ أيضاً... مالطا واليونان تنقذان مئات المهاجرين غير الشرعيين