كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمن الموريتاني يحبط عملية لتهريب الأطفال من السنغال إلى نواكشوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحبطت الأجهزة الأمنية الموريتانية، عملية لتهريب الأطفال القصر من السنغال إلى داخل البلاد.

وقال المفوض الرئيس القاسم ولد سيدي محمد، مدير الحوزة الترابية للإدارة العامة للأمن الوطني الموريتاني- في تصريحات للتلفزيون الموريتاني مساء اليوم الأربعاء - إنه تم توقيف 35 مهربا ضمن شبكة التهريب التي أحيل أفرادها للقضاء.

وأضاف أنه جرى إلقاء القبض على 42 قاصرا كانوا على متن حفلات، دون أن يكون معهم مهربون، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية السنغالية، مشيرا إلى أن القصر لا يمكن دخولهم للأراضي الموريتانية دون ذويهم.

وأكد القاسم جاهزية أجهز الأمن لمراقبة الأراضي الموريتانية، ومواجهة عمليات التهريب.