طنجة.. استنكار بعد إعدام كلاب ضالة أمام أطفال

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أول أمس الثلاثاء، في طنجة، صورا لكلاب ضالة في منطقة طنجة البالية، أعدمتها السلطات المحلية بواسطة بندقية للصيد أمام أنظار المارة، الذين استنكروا هذا الأمر.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن العمال قاموا بتصفية الكلاب بطريقة بشعة أمام مرآى عدد من الأطفال، وتركوا جثثها، التي تنزف دما، مرمية على أرصفة، وشوارع المنطقة، وهو ما يهدد السلامة الصحية للسكان.

وكانت مصالح حفظ الصحة والمراقبة، التابعة لجماعة طنجة، قد قامت في وقت سابق بحملة واسعة على الكلاب الضالة، إذ أعدمت العشرات منها، وخلف ذلك ردود أفعال متباينة، بين من اعتبروها سلوكا غير إنساني، خصوصا أن المجلس الجماعي سبق له أن عقد اتفاقية شراكة مع جمعية تعنى بالرفق بالحيوانات الأليفة، فيما اعتبر بعض آخر أنها تشكل تهديدا لسلامة المواطنين.