حالة الطقس: درجات الحرارة فوق المعدلات السنوية حتى صباح السبت

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن تكون درجات الحرارة اليوم، الخميس، أعلى من المعدلات السنوية لهذا الموسم، وخاصة في المناطق الداخلية والجبلية. كما يتوقع أن ترتفع نسبة الرطوبة على طول السهل الساحلي.

درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة تكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 35 – 22، الخالصة (كريات شمونه) 37 – 24، صفد 32 – 22، طبرية 39 – 25، الناصرة 34 – 22، حيفا 35 – 25، يافا 32 – 26، القدس المحتلة 34 – 23، عسقلان 31 – 26، عين جدي (البحر الميت) 42 – 31، بئر السبع 38 – 23، أم رشرش (إيلات) 43 – 28.

أما يوم غد، الجمعة، فمن المتوقع أن يبقى الطقس حارا أكثر من المعتاد، وخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وتكون نسبة الرطوبة عالية على طول السهل الساحلي. ويتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في ساعات الليل في المناطق الجبلية.

ويتوقع أن يطرأ انخفاض على درجات الحرارة بعد غد، السبت، وتكون قريبة من المعدلات السنوية لهذا الموسم.

أما الأحد، فمن المتوقع أن يكون الطقس غائما نسبيا حتى صافيا، وتكون درجات الحرارة ضمن المعدلات السنوية.